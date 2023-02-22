CHP: “Okuyan'ın partimizle ilişiği kesilmiştir”

Sosyal medya hesabından dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile baş başa görüşme yaptığını duyuran eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın bugün CHP ile ilişiği kesildi. Yaşar Okuyan, bir süre önce İYİ Parti lideri Meral Akşener'le ilgili gizli bir dosyayı Kılıçdaroğlu'na verdiğini açıklamış ancak bu iddiası Kılıçdaroğlu tarafından yalanlanmıştı. Kılıçdaroğlu, dün Yaşar Okuyan'ı kabul etmişti.