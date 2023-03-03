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CHP MYK olağanüstü toplantı kararı aldı!

Meral Akşener'in Altılı Masa'yı deviren açıklamalarının ardından CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantı kararı aldı.

Aday krizini çözemeyen Altılı Masa, gerginlikle biten 12. toplantının ardından dağıldı. 

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığını kabul etmeyen İYİ Parti Lideri Meral Akşener, "İYİ Parti bir kıskaca alınmış, dayatmaya mecbur bırakılmıştır. Buna boyun eğmeyeceğiz." dedi.

Akşener'in açıklamalarının ardından CHP MYK, Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplantı kararı aldı. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener'in konuşmasının ardından ilk açıklamayı yaptı: "Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak."

 

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