AjansHaber.com.tr Siyaset CHP MYK olağanüstü toplandı!

CHP MYK olağanüstü toplandı!

Gizli toplantı skandalıyla çalkalanan CHP'de MYK olağanüstü toplandı. Söz konusu gizli toplantıya katılan isimlerin istifa etmesi gündemde.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun organize ettiği gizli video toplantının internete sızdırılmasının ardından CHP’nin kritik MYK toplantısı başladı.

Online toplantıya katılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın MYK toplantısına katılıp katılmayacağı merak ediliyordu.

Edinilen bilgiye göre CHP’li Özel Manisa’da olması nedeniyle toplantıya katılmadı. Şehir dışında olan Günaydın’ın toplantının saat 14.00’e alınması talebi kabul edilmezken kritik MYK bu iki isim olmadan başladı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
MHP'li Tanrıverdi'den çılgın proje!
CHP'de tekme tokat delege seçimi!
Özcan ve Yarkadaş canlı yayında tartıştı!
CHP MYK olağanüstü toplandı!
Erdoğan'ın körfez turu bugün başlıyor!
Sarıgül: “Tüm yurttaşlarımdan özür diliyorum”
Oktay, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti!