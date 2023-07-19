CHP MYK olağanüstü toplandı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun organize ettiği gizli video toplantının internete sızdırılmasının ardından CHP’nin kritik MYK toplantısı başladı.

Online toplantıya katılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın MYK toplantısına katılıp katılmayacağı merak ediliyordu.

Edinilen bilgiye göre CHP’li Özel Manisa’da olması nedeniyle toplantıya katılmadı. Şehir dışında olan Günaydın’ın toplantının saat 14.00’e alınması talebi kabul edilmezken kritik MYK bu iki isim olmadan başladı.