CHP milletvekili aday listesi belli oluyor

CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.

Toplantıda, 14 Mayıs seçimleri ilgili hazırlıklar konuşuldu, son halini CHP lideri ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun verdiği milletvekili aday listesi, PM’nin onayına sunuldu.

Millet İttifakı çatısı altında yer alan CHP ve İYİ Parti, kendi logolarıyla ve listeleriyle seçime katılacak. DP, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi de adaylarını CHP listelerinden gösterdi.

Milletvekili aday listesi gün içinde Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. İllere göre aday listeleri şu şekilde:

ADANA

1. Orhan Sümer

2. Müzeyyen Şevkin

3. Burhannetin Bulut

4. Sadullah Kısacık (DEVA Partisi)

5. Ayhan Barut

6. Berke Duvan

7. Hüseyin Keser

8. Erkan Karakaya

9. Orhan Toplum

10. Kübra Özbiçer

11. Ahmet Korkmaz

12. Sercan Polat

13. Murat Öztanrıöver

14. Ebru Yılmaz

15. Elife Müftüoğlu

27. Dönem Adana Milletvekili Sayısı: 15, 27. Dönem CHP Adana Milletvekili Sayısı: 4)

KAYSERİ

1. Aşkın Genç

2. Mahmut Arıkan (Saadet Partisi)

3. Burhan Bahadır Özsoy (DEVA Partisi)

4. Zülküf Arslan (Gelecek Partisi)

5. Ümit Özer

6. Özgen Aydıncak

7. Ali Çetinkaya

8. Onur Sergen Doğan

9. İbrahim Kağan

10. Niyazi Ünalmış

(27. Dönem Kayseri Milletvekili Sayısı: 10, 27. Dönem CHP Kayseri Milletvekili Sayısı: 1)

KIRKLARELİ

1. Vecdi Gündoğdu

2. Fahri Özkan

3. Hatice Gül Bingöl

(27. Dönem Kırklareli Milletvekili Sayısı: 3, 27. Dönem CHP Kırklareli Milletvekili Sayısı: 2)

MALATYA

1. Veli Ağbaba

2. Enver Kiraz

3. Battal Kanbay

(27. Dönem Malatya Milletvekili Sayısı: 6, 27. Dönem CHP Malatya Milletvekili Sayısı: 1)

MERSİN

1. Ali Mahir Başarır

2. Gülcan Kış

3. Mehmet Emin Ekmen (DEVA Partisi)

4. Talat Dinçer

5. Hasan Ufuk Çakır

6. Emre Yılmaz

7. Nürsen Yücesoy Temizkan

8. Leyla Serin Kırık

9. Ahmet Yorgun

10. Mehmet Gültekin Uğur

11. Şerife Arıcı

12. Güven Kocabıyık

13. Neslihan Çelebi

(27. Dönem Mersin Milletvekili Sayısı: 12, 27. Dönem CHP Mersin Milletvekili Sayısı: 3)

ORDU

1. Seyit Torun

2. Mustafa Adıgüzel

3. Ahmet Tokluoğlu

4. Cengiz Okur

5. Nilgün Yılmaz

(27. Dönem Ordu Milletvekili Sayısı: 6, 27. Dönem CHP Ordu Milletvekili Sayısı: 3)

ŞANLIURFA

1. Mahmut Tanal

2. Müslüm Cengizhan Akalın

3. Ahmet Tüysüz (DEVA Partisi)

4. Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)

5. İbrahim Direk

6. Süleyman Gök

7. Ali Fethi Gürler

8. Abdullah Direk

9. Müslüm Şikak

10. Adnan Tüysüz

11. Abdulkadir Çetin

(27. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Sayısı: 13, 27. Dönem CHP Ordu Milletvekili Sayısı: 1)

İSTANBUL BİRİNCİ BÖLGE

1. Oğuz Kaan Salıcı

2. Gamze Akkuş İlgezdi

3. Fethi Açıkel

4. Gökhan Günaydın

5. Birol Aydın (Saadet Partisi)

6. Ahmet Ersagun Yücel

7. Elif Esen (DEVA Partisi)

8. Hasan Karal (DEVA Partisi)

9. Cemal Enginyurt (Demokrat Parti)

10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)

11. Ali Gökçek

12. Suat Özçağdaş

13. Doğan Çakmak

14. Özcan Baripoğlu

15. Sevgi Kılıç

16. Olgun Çelik

İSTANBUL İKİNCİ BÖLGE

1. Namık Tan

2. Yunus Emre

3. Gökhan Zeybek

4. Enis Berberoğlu

5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)

6. Yüksel Mansur Kılınç

7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)

8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA Partisi)

9. Berna Sukas

10. Fuat Yıldırım

11. Onur Aydın

12. Işık Öğütçü

13. Soner Özimer

14. Mehmet Ali Yüksel

15. Şaban Karaaslan

16. Elmas Aruz

İSTANBUL ÜÇÜNCÜ BÖLGE

1. Engin Altay

2. Erdoğan Toprak

3. Türkan Elçi

4. İlhan Kesici

5. Zeynel Emre

6. Medeni Yılmaz (DEVA Partisi)

7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)

8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)

9. Özgür Karabat

10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA Partisi)

11. Turan Taşkın Özer

12. Doruk Bulut

13. Oğuz Kemal Yakar

14. Turgay Özcan

15. Utku Caner Çaykara

16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)

İZMİR BİRİNCİ BÖLGE

1. Yüksel Taşkın

2. Ahmet Tuncay Özkan

3. Sevda ERdan Kılıç

4. Murat Bakan

5. Ednan Arslan

6. Seda Kaya (DEVA)

7. Haydar Altıntaş (DP)

8. Devrim Barış Çelik

9. Sefer İpekli

10. Güldem Atabay

11. Şahbal Aras

12. Fulya Akçay

13. Mehmet Şahin Fırat

14. Birgül Değirmenci

İZMİR İKİNCİ BÖLGE

1. Gökçe Gökçen

2. Rıfat Nalbantoğlu

3. Rahmi Aşkın Türeli

4. Mahir Polat

5. Salih Uzun (DP)

6. Deniz Yücel

7. Deniz Bilici (Gelecek Partisi)

8. Hüseyin Sezer

9. Esin Doğan Metin

11. Altan İnanç

12. Emine Helin İnan Kınay

13. Ayten Gülsever

14. Nurşen Balcı

15.Burak Kotan