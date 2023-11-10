CHP, Meclis Genel Kurulu’nda nöbet başlattı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi kararı için sürdürdüğü eyleme destek için ziyaret etti.

Özel, TBMM Genel Kurul çıkışında basın mensuplarına bir açıklama yaptı. Özel’in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

“Anayasaya kafa tutmak darbe girişimdir. Anayasaya kafa tutarsanız bu ülkedeki kamusal düzeni nasıl sağlayabiliriz? Numan Kurtulmuş’u sabah makul bir saatte aradım. Numan Kurtulmuş da bu durumdan hoşnut değildi.

Numan Kurtulmuş’a Meclis’in saldırı altında olduğunu söyledim. Aynı 15 Temmuz’daki gibi. 15 Temmuz’dakiler tankla, tüfekle yaparlerken bugünküler kalemle, kararla yapmaktadır.

Numan Kurtulmuş bu tespitlerimi dinledi. Bir Filistin Heyeti olduğunu, Danışma Kurulu’nun akşam saatlerine kalmasının mahsuru olup olmadığını sordu. Mahsuru olmadığını söyledim. Akşam 5’te yapılması beklenen toplantı bir şekilde yapılamadı. Ben bunu Numan Bey’e kondurmam ama dün yürütmenin yasamaya tahakkümü varken bugün de yürütmenin yasamaya tahakkümünü savunan birileri var.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve Milletvekilleri de eylemimizi ziyaret ettiler ve desteklerini açıkladılar. Diğer partiler de kendi durumlarına göre desteklerini ifade ettiler. Biz bundan sonraki süreçte bu darbe girişimine karşı kim direniyorsa yanında olacağız."