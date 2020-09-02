CHP lideri Kılıçdaroğlu, Yunanistan ile barış istiyor!

Atina yönetiminin küstah açıklamaları ve attığı adımlar, Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimi iyice yükseltti.

Avrupa Birliği'nin desteğini arkasına alarak Türkiye'yi köşeye sıkıştırabileceğini düşünen Yunanistan, Türkiye'nin sahada verdiği cevaplarla karşı karşıya geldi.

İki ülke arasında savaş çanlarının çaldığı döneme ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar geldi.

MYK toplantısında konuyu masaya yatıran CHP Lideri, Türkiye ile Yunanistan arasında herhangi bir savaş istemediklerini söyledi.

"TÜRK-YUNAN SAVAŞI İKİ MİLLETİN İSTEMEDİĞİ BİR ŞEYDİR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir Türk-Yunan savaşı her iki milletin, istemediği bir şeydir. Biz bölgede barışı ve zenginliği büyütecek politikalar geliştirmeliyiz. Sorunlarımızı diplomasiyi kullanarak çözmeliyiz. Başka güçlerin Türkiye ile Yunanistan’ı savaştırmasına da seyirci olmayız." şeklinde konuştu.