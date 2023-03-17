AjansHaber.com.tr Siyaset CHP lideri Kılıçdaroğlu MYP ve BTP'ye gidiyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu MYP ve BTP'ye gidiyor

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanmasının ardından MYP ve BTP'yi ziyaret edecek.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı aday ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı sonrası ilk temaslarına başlıyor. Kılıçdaroğlu bugün MYP lideri Remzi Çayır ve BTP lideri Hüseyin Baş ile görüşecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 11.00'de Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve saat 15.00'te Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu görüşmeleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda destek isteyecek.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Aydemir: "Şehitler gününde HDP'yi ziyaret edecek"
Kılıçdaroğlu: "Devletin vatandaşa borcu var"
7.Yargı Paketi Meclis komisyonunda kabul edildi!
AK Partili Çelebi’nin anne acısı!
Erdoğan: Yaraları birlikte saracağız
Muhalafete kentsel dönüşüm eleştirisi
Kemal Kılıçdaroğlu KKTC'de!