CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu toplu istifa dalgası bekliyor

"Muharrem İnce cephesinde bir heyecan yaşanıyor. 19 Mayıs'ta Muharrem İnce'nin partisini kurmak üzere İçişleri Bakanlığı'na başvurması bekleniyor. Hazırlıklar da son sürat devam ediyor. 17 Mayıs'ta bir toplantı yapmayı planlıyor kurucular kurulu. Fakat logo hazırlandı, logo beğenilmedi, bir kez daha yeniden yapılıyor logo. Farklı bir logo ile seçmenlerin karşısına çıkmak istiyor Muharrem İnce.

TOPLU İSTİFA DALGASI YOLDA

Bu arada istifalar devam ediyor. CHP'den Muharrem İnce'nin partisine geçmek için Gaye Usluer istifa etmişti. Mustafa Kemal Çiçek de son olarak istifa etmişti. Bu istifalar devam edecek görülüyor. Özellikle Muharrem İnce partiyi kurduktan sonra bu kopuşların CHP'den hızla devam edeceği bekleniyor."