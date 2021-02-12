CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da koronavirüs aşısını oldu

Twitter'dan paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum" dedi.

EŞİ İLE BİRLİKTE YAPTIRDI

Bugün Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, aşı olduğu anlara ait kareleri paylaşarak şu notu paylaştı: "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum."

Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum. pic.twitter.com/87FVGEozey — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 12, 2021







