CHP Kurultayı'nda ikinci gün: Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçiliyor

CHP 38. Olağan Kurultayı, 60 üyeli Parti Meclisi (PM) ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu’nun belirlenmesi için ikinci gün de devam ediyor.

Parti Meclisi nasıl seçilecek?

60 üyeli PM’nin 52 üyesi çarşaf liste ile 8 üyesi Bilim Yönetim Kurul Platformu kontenjanından seçilecek.

CHP PM üyeliği için 400’ün üzerinde ismin aday olması bekleniyor.

Genel Başkan seçilen Özgür Özel, yaptığı ilk konuşmada sabah saat 09.30’da PM adaylarını belirlemek için 81 il başkanını toplantıya davet etmişti.

Öte yandan Özel’in daha önce partiye yönelik özeleştirilerini tekrarlaması ve partinin sağa kayışını kapsamlı bir şekilde eleştirmesi bekleniyor. Partinin özüne dönmesi çağrısında bulunacak Özel’in, adaylığını açıkladığı gün ilan ettiği tutum belgesi ekseninde bir konuşma yapacağı ifade ediliyor.

Özgür Özel'in yeni genel başkanlığı, PM'yi etkileyeceği kadar Merkez Yönetim Kurulu’na da yansıyacak. Aynı zamanda yerel seçimlerde belediye başkan adayları da bu seçime göre şekillenecek.