"CHP KRT'’yi 1 buçuk milyon dolara aldı"

CHP’de 650 milyon liranın akıbeti belirsizliğini koruyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Mustafa Kemal Çiçek, “Son 3 yılda sorumsuzca harcanan 650 milyonun önemli bir kısmının kime, hangi yayın organlarına, anket-araştırma şirketlerine verildiğini soramamak, siyasi ahlaksızlığın ve vicdansızlığın tam da kendisidir” diyerek istifa etmişti.

Çiçek’in istifa metninde bahsettiği 650 milyon liranın nereye gittiği tartışması sürerken, yeni bir skandal ortaya çıktı.

12,3 MİLYONA ALINMIŞ

YeniŞafak'ın haberine göre; CHP yanlısı yayın yapan KRT, meğer CHP’li belediyelerden toplanan paralarla alınmış. Belediyelerden, CHP’ye yakın medya organlarının desteklenmesi için para toplandığı, KRT’nin de bu paralarla 1,5 milyon dolara (12,3 milyon TL) alındığı bildirildi. İmtiyaz sahibi olarak başka bir isim görünse de kanalın esas sahibinin CHP İzmir Milletvekili ve aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu’nun baş danışmanı Tuncay Özkan olduğu iddia ediliyor.

MİLYONLUK SÖZLEŞMELER

Partili belediyeler ve genel merkezden, destek için CHP’ye yakın yayın organlarına para aktarıldığı belirtiliyor. Yıllık sözleşmeler yaparak medya organlarına yüklü paralar ödendiği öğrenildi. Bu meblağın CHP’li belediyeler ve genel merkeze reklam gideri olarak fatura edildiği belirtiliyor. Bu kapsamda 2021 yılı için Halk TV ile 8 milyon, KRT ile 6 milyon, ANKA ile 6 milyon liralık sözleşme yapıldığı öne sürülüyor.

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