CHP İstanbul'da tüm faaliyetleri askıya aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüzde 40’ının İstanbul’da olduğunu açıkladı. İl genelindeki vaka artışı vatandaşı tedirgin ederken, siyasiler arasında da koronavirüse yakalananların sayısında artış yaşandı. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğu açıklandı.

İmamoğlu’nun da koronavirüse yakalanmasıyla birlikte, CHP il genelinde artan vaka sayıları nedeniyle İstanbul’daki tüm faaliyetleri askıya aldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı Genel Sekreteri Oğuz Kemal Yakar tarafından partililere gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi: