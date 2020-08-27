CHP İlçe başkanı İBB'de göreve başladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Temmuz 2019’da Afyonkarahisar'da 'CHP'li Belediye Başkanları Çalıştayı'ndaki konuşmasında "Yönetici atamalarında liyakat esasına mutlaka uyunuz. Partizanca uygulamalardan kesinlikle kaçınınız. Efendim falan milletvekili telefon etti, onun akrabası. Hiç dinlemeyeceksin" ifadelerini kullanmıştı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerini uygulamadığını öğrenildi. Ortaya çıkan bomba bilgilere göre CHP’li Tuzla İlçe Başkanı ve Tuzla Belediye Başkan adayı İBB’de göreve başladı.

CHP Tuzla Eski İlçe Başkanı Hasan Uzunyayla ve CHP'li Tuzla Belediyesi Başkan adayı Salim Gürsoy'un; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı öğrenildi.

Hasan Uzunyayla'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bakırköy Belediyesi'nde maaş aldığı ortaya çıktı. Uzunyayla'nın, Bakırköy Belediyesi'nden maaş aldığı şirketin Bakırköy Belediyesi'nden ihale aldığı tespit edildi. Salim Gürsoy'un da İSTON Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenildi.

HEM EKREM İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANI, HEM DE BAKIRKÖY BELEDİYESİ AİT ŞİRKETTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ!

Hasan Uzunyayla'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olduğu öğrenildi.

Hasan Uzunyayla'nın, Bakırköy Belediyesi'nin şirketi Bakırköy Yapı İnşaat Ulaşım Sağlık Hizmetleri A.Ş. (BYUAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi de olduğu bildirildi. Hasan Uzunyayla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bakırköy Belediyesi'nden maaş alıyor.

UZUNYAYLA'NIN MAAŞ ALDIĞI VE ZARAR ETTİĞİ AÇIKLANAN ŞİRKET BAKIRKÖY BELEDİYESİ'NDEN İHALE ALDI

Bakırköy Belediyesi'ne ait olan, yaklaşık 4.500,00 m²'lik alanda 105 bölümden oluşan Yeraltı Çarşı'nın, yapılan ihale sonucu belediye şirketi olan BYUAŞ'a 3 yıllığına kiraya verilmişti.

Bakırköy Belediyesi şirketi Bakırköy Yapı İnşaat Ulaşım Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin (BYUAŞ) zarar ettiği, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun BYUAŞ'ı finans etme amacıyla belediye sermayesi üzerinden şirket sermayesi artırımına gitmişti.

Bakırköy Yapı İnşaat Ulaşım Sağlık Hizmetleri A.Ş. (BYUAŞ) yönetim kurulu üyelerini belirlediği 10 Mart 2020 tarihinde yaptığı genel kurulda görev alan isimlerin, Bakırköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kişilerden olması dikkat çekmişti.

CHP'Lİ TUZLA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI DA, İSTON YÖNETİM KURULU ÜYESİ!

CHP'li Tuzla Belediyesi Başkan adayı Salim Gürsoy'un da; İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (İSTON) Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenildi.

HASAN UZUNYAYLA VE SALİM GÜRSOY BİRBİRLERİNİ TEBRİK ETTİ

CHP Eski Tuzla İlçe Başkanı Hasan Uzunyayla; sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki şahsi hesabından CHP Tuzla Belediye Başkan adayı Salim Gürsoy'un kendisini ziyaret ettiği paylaştı.

Hasan Uzunyayla; "İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olar