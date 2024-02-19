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CHP, iki ilçede belediye başkan adaylarını değiştirdi

CHP, İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarını değiştirdi. İşte yeni adaylar..

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel'in, Esenyurt için Prof. Dr. Ahmet Özer, Güngören için ise Yüksel Yalçın'ı belediye başkan adayı olarak gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarımız, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir. Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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