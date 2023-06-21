CHP heyeti, Başkan Kurtulmuş’u ziyaret etti!

TBMM Başkanı Kurtulmuş da ziyaret nedeniyle Özgür Özel ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, yeni dönemde başta yeni anayasa olmak üzere verimli bir yasama dönemi temennisinde bulundu.

Kurtulmuş, “Milli iradenin tecelligahı olan TBMM’de fikir farklılıklarımızla ama karşılıklı anlayış içerisinde milletin beklentilerine uygun bir yasama dönemi geçireceğimizi umuyorum” diyerek şöyle devam etti:

“Bu süreçte bazı yasa teklifleri var. Esas itibariyle iki konuda; biri sivil, demokrat, kapsayıcı, çağdaş bir anayasa yapılması zorunluluğudur. Siyasetteki birçok sorunun temelinde de bu ihtiyaç mevcuttur. Bir partinin anayasası olmaz; milletin anayasası olur. Mümkün olan en geniş mutabakat ile hep birlikte bu iklimi oluşturarak bu sürece katkıda bulunacağımıza inanıyorum.

Bir diğer önemli konu da yeni bir Meclis iç tüzüğü gerekliliği. Bu konuda gerekirse ortak bir çalışma ile hareket ederek ve Ekim ayında Meclis’e getireceğimizi umuyorum.

Bu konularda Başkanlık görevinin bana verdiği hak ve sorumlulukları bilerek, siyasi partilerin çalışmalarında tarafsız bir çalışma gerçekleştireceğim.”

TBMM Başkanı Kurtulmuş’u yeni görevi nedeniyle tebrik eden CHP Grup Başkanı Özgür Özel de yasama faaliyetleri sırasında hem grubu bulunan partilerin hem de grubu bulunmayan milletvekillerinin haklarının korunması konusunda Meclis Başkanının desteğini beklediklerini ifade etti.