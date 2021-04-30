CHP-HDP ittifakında had bildirme depremi

HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bildirisinde “Ermeni soykırımı” ifadesini kullandığı için isim vermeden HDP’yi 'emperyalistlerin gölgesinde ezik siyaset yapmakla' eleştiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a, HDP’li mevkidaşı Ebru Günay’dan yanıt geldi.

HDP Sözcüsü Günay, Öztrak’a, “Anti emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz” diyerek tepki gösterdi.

"KIZILAY’A KADAR BİLE YÜRÜNEMEZ!"

Günay'ın bu sözleri CHP'lileri kızdırdı. Twitter hesabından duruma tepki gösteren CHP'li eski Milletvekili Şerafettin Turpcu "ABD’nin Suriye’de ülkemize karşı silahlandırdığı PKK’lı oluşumun ve emperyalizmin sözcüsü, “soykırım utancıyla yüzleşin” diyerek bize hakaret eden HDP’nin bu yönetimiyle, TBMM’den Kızılay’a kadar bile yürünemez!" ifadelerini kullandı.