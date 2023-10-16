CHP Genel Merkezi’nde yumruklar konuştu!

Ünsal ERGEL-ANKARA

CHP Genel Merkezi'nde İstanbul kongresinin kaybedilmesinin gerginliği devam ediyor. Kongrede Cemal Canpolat’ı destekleyen genel merkezin, kurultayda en önemli noktalardan biri olan İstanbul’u kaybetmesinin etkileri halen devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta gerginliğin bir şekli de fiziki olarak yaşandı. CHP Genel Merkezi’nde Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın iki isim ilk olarak birbirine hakaret etti, ardında da yumruk yumruğa kavga etti.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu’nun Basın Danışmanı Ömer Topsakal, kendisine sorulmadan genel başkana çeşitli randevular alınmasına tepki gösterdi. Özel kalemde kendisine danışılmadan bu işlemin yapılmasına tepki göstermesi üzerine, randevunun Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem tarafından alındığını öğrendi.

Bu bilgi ile Erdem’in makam odasının kapısına dayanan Topsakal, “Bana danışmadan kimse genel başkana randevu ayarlamasın. Bütün randevu planlarının karmakarışık ediyorsunuz” dedi.

Bu sözleri odasından duyan Erdem, kapıyı açarak Topsakal’a “Sen kim oluyorsun da, benim personelime bağırıyorsun. Sana mı soracağız randevu alırken. Kimsin sen lan?” cevabını verdi.

Bu sözlere, “Senin yanlış stratejilerinin yüzünden koca İstanbul kaybedildi. Kabiliyetsiz, kör cahil” şeklinde cevap vermesi üzerine iki isim tekme tokat birbirine girdi.

Erdem ile Topsakal’ın yumruklaştığı kavgayı araya giren CHP Genel Merkezi personeli güçlükle yatıştırdı. Bu kavganın arkasında Topsakal’a yakınlığı ile bilinen Kılıçdaroğlu'nun bir önceki danışmanı ve şu anda CHP Ankara Milletvekili olan Okan Konuralp ile Eren Erdem arasındaki gerginliğin de neden olduğunu belirten CHP’ye yakın isimler, kavganın Kılıçdaroğlu’nun olmadığı bir anda gerçekleştiğini söylediler.