CHP Genel Başkanı Özel'den bir gaf daha!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, miting alanındaki vatandaşların Ramazan ayını kutlarken yeni bir gafa daha imza attı. Özel'in söylediklerine vatandaşlar da anlam veremedi.

İstanbul'un Çatalca ilçesinde partisinin düzenlediği mitingde vatandaşlarla buluşan Özgür Özel, alandakilerin Ramazan ayını kutlarken yine bir gafa imza attı.

"İlk sahur tutuldu"

Dün gece Ramazan ayının ilk sahuruna kalkıldığını ifade etmek isteyen Özel, hem oruçla sahuru karıştırdı hem de Ramazan ayı ile günleri karıştırdı.

Özgür Özel şöyle söyledi:

"Ramazan mübarek gündeyiz. İlk sahur tutuldu. İlk iftar yapılacak. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Ramazanınız mübarek olsun. Bu Ramazan'da 30 Ramazan var."

Özgür Özel'in bu sözleri, sosyal medyada kısa sürede paylaşıldı ve yine güldürdü.