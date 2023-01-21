AjansHaber.com.tr Gündem Kılıçdaroğlu'ndan İsveç'e tepki!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan insanlık dışı saldırının kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsveç'in başkenti Stockholm'de büyükelçiliğimiz önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan insanlık dışı saldırı kabul edilemez. Milyarlarca Müslüman'ı incitecek bu saygısızlığın amacını da hedefini de iyi biliyoruz. Nefret suçunun zirvesi olan bu faşizmi lanetliyorum."

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Sözleşmeliye kadro teklifi TBMM'den geçti!
Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Romanlara müjde!
AK Parti'den yeni YÖK kanunu!
Tekirdağ'da 500 litre etil alkol ele geçirildi
Kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor!
11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!