CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan insanlık dışı saldırının kabul edilemeyeceğini bildirdi.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İsveç'in başkenti Stockholm'de büyükelçiliğimiz önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan insanlık dışı saldırı kabul edilemez. Milyarlarca Müslüman'ı incitecek bu saygısızlığın amacını da hedefini de iyi biliyoruz. Nefret suçunun zirvesi olan bu faşizmi lanetliyorum."
Yorumlar