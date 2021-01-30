CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na giden dernek paravan çıktı

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde ağırladığı FETÖ bağlantılı "Milliyetçi İmam Hatipliler Derneği"nin tabelası bile olmayan paravan dernek olduğu ortaya çıktı.



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Söz konusu dernekle ilgili internette de herhangi bir bilgiye rastlanılmaması da dikkat çekti. Birçok derneğin aksine söz konusu derneğin internet sitesi dahi bulunmuyor. Bu nedenle de derneğin kurucularının kim olduğu, kuruluş tarihi, derneğin adresi, iletişim bilgileri ve faaliyetlerine ilişkin bilgilere de ulaşılamıyor.

Ancak yapılan araştırmada, kayıtlarda derneğin adresinin Keçiören ilçesi Esertepe Mahallesi'nde göründüğü bilgisine ulaşıldı. Ancak adresteki binada böyle bir derneğin olmadığı ortaya çıktı.

Ne binanın dışında ne de binadaki dairelerin kapılarında dernekle ilgili herhangi bir tabela bulunuyor. Adreste belirtilen bina girişindeki "86-B" numaralı yerin ise depo olarak kullanıldığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun kabulü dışında bugüne kadar hiçbir faaliyeti duyulmayan ve "tabela dernek mi?" sorusunu akıllara getiren derneğin, tabelasının dahi bulunmadığı görüldü. SüperHaber'in haberine göre; Kılıçdaroğlu'nun ise tabelası dahi bulunmayan ve FETÖ elebaşının en güvendiği adamlarından olan Osman Şimşek'in kardeşi Ersin Şimşek'i parti genel merkezinde misafir etmesi akıllardaki soru işaretlerini arttırdı.

Ersin Şimşek'in abisi olan elebaşı Fetullah Gülen'in kara kutusu Osman Şimşek hakkında FETÖ soruşturmalarına giren ifadelere de ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmalarında yakalanan şüphelilerin ifadelerinde, Osman Şimşek'in adı, "ABD'de Fetullah Gülen tarafından düzenlenen sohbet adı altındaki toplantılara katılan örgüt üst düzey yöneticilerinden" şeklinde geçiyor. Yine başka bir soruşturmada da bir şüpheli Şimşek ile ilgili "Fetullah Gülen'in en yakınında bulunan Mollalar Grubu içerisinde faaliyet yürüten şahıs" ifadelerini kullandı.

FETÖ şemasına göre "özel kalem" yapılanması örgütün ilk ayağında yer alıyor. Direkt Gülen'e bağlı olan özel kalem, elebaşının 'mahrem işleri'ni üstleniyor ve sırdaşı gibi faaliyet gösteriyor. Osman Şimşek'in içerisinde yer aldığı Mollalar Grubu da direkt Gülen'e bağlı olarak çalışıyor.

Fetullah Gülen'e tam bir biat içerisinde bağlı kimseler olan mollalar, aynı zamanda müfettiş olarak faaliyet gösteriyor. Herhangi bir ülkede problem çıkması durumunda Fetullah Gülen, çok güvendiği bu mollaları görevlendiriyor.