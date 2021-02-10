CHP, dostlarının kim olduğunu açıkladı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman siyaset programının konuğu oldu.

Programda Özkoç, gazeteciler İsmail Saymaz, Elfin Tataroğlu ve Barış Yarkadaş'ın sorularını yanıtladı.

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız" açıklaması sonrası 'CHP'nin dostları kim?' sorusu kamuoyunda günlerce konuşulmuştu.

Engin Özkoç, CHP'nin dostları üzerine yaptığı konuşma sırasında gazeteci Gürkan Hacır'ın "Dostlarımızı biraz açar mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi;

SAADET, HDP....

"Birlikte yol yürüdüğümüz siyasi partiler. Bunlar; Saadet Partisi, İYİ Parti, bizi destekleyen HDP dahil diğer tüm siyaseti partiler. Doğru Yol Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi...

Hatta bizi bugüne kadar CHP'ye bir tek oyu dahi nasip olmamış Türkiye Cumhuriyeti'nin 19 yılda geldiği noktayı görüp ister Saadet Partisi, ister Anavatan Partisi ruhuyla...."