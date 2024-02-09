CHP, Çankaya düğümü de çözemiyor!

Ünsal Ergel/ANKARA

CHP’de adayların açıklanması sürecinde yaşanan gergin süreç devam ediyor. Hatay süreci nedeniyle ertelendiği ifade edilen Parti Meclisi toplantısında netleşmesi beklenen Ankara Çankaya ve İstanbul Kadıköy gibi ilçeler için ismin önümüzdeki hafta başında netleşmesi bekleniyor.

Öne çıkan isimler

CHP’nin kalesi olarak tanımlanan Çankaya için öne çıkan iki isim konuşuluyor. Bu isimlerden ilki Avukat Hüseyin Can Güner olduğu iddia ediliyor. Genel Başkan Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın avukatı olduğu bilinen Güner’in yanısıra, öne çıkan diğer isim MYK üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Avukat Gül Çiftçi’yi ise partideki kilit isimlerden Tekin Bingöl ve ekibi destekliyor.

Aday adaylarından yoğun tepki

Bu süreci yakından takip eden resmi olarak başvuru yapan 25 Çankaya aday adayı ise Genel Merkezi bu isimlere yönelik çıkan haberler nedeniyle çaldı. Yönetimi sert sözlerle eleştiren aday adayları “Madem aday adaylarından belirlemeyecektiniz, niye bize başvuru yaptırdınız. 1 aydır sokaklarda çalışıyoruz, emeklerimiz ne olacak? Özel’in seçilmeden önceki sözlerini yok mu sayacağız” sorularını yöneltti.

Başvuran isimlerin dışında bir ismin Çankaya Belediye Başkanlığı için aday gösterilmesinin hukuksuzca bir davranış olacağını da ifade eden aday adayların taraftarları da yazılı olarak aynı yöndeki taleplerini CHP Genel Merkezi’ne ilettiler.

Aradan Taşdelen'in ismi çıkabilir

Bu arada adaylık için çeşitli grupların temsilcileri kulis çalışmalarına devam ederken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun bizzat ricacı olduğu mevcut Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de yönetime baskı kurmak için yoğun şekilde temaslarda bulunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çeşitli seçim çalışmalarına katılan Taşdelen için değerlendirme yapan CHP yetkilileri, “Bu süreçte yoğun baskıdan kaçmak isteyen yönetim, bir anda Taşdelen’e dönebilir. Böylece her grubun tepkisinden de kaçılmış olunacaktır” yönünde değerlendirme yaptılar.

Bir başka değerlendirmede ise yine Çankaya için aday adayı olan Bekir Ödemiş isminin de alternatif olarak PM’de gündeme gelebileceği de kulislerde dile getiriliyor.