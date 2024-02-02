CHP, Can Atalay için AYM'ye başvurdu

CHP, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve ortaya çıkan eylemli İçtüzük değişikliğinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve beraberindeki milletvekilleri, "TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesinin yazısının okunarak Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve ortaya çıkan eylemli İçtüzük değişikliğinin iptali" istemiyle yaptıkları başvuru öncesi, AYM önünde açıklama yaptı.

Atalay hakkında verilmiş bir kesin hüküm olmadığını, AYM'ye yapılan başvurular doğrultusunda iki kez, Atalay'ın ve "siyaset yapma hakkı" ile "kişi güvenliği ve hürriyeti" hakkının ihlal edildiğine karar verildiğini söyleyen Gökhan Günaydın, şöyle devam etti:

"Karar sonrasında AYM kararının ilk derece mahkemesine dönmesi, yargılamanın durdurulmasına karar vermesi, bu yazıyı Adalet Bakanlığına iletmesi, Adalet Bakanlığından Cumhurbaşkanlığına geçen yazının da bir tezkere ile TBMM'ye iletilmesi gerekirken, tek hakimli bir üs yazı ile ilk derece mahkemesi kararı temiz merciine yollamış. Yargıtay 3. Ceza Dairesinin daire başkanı bir yazı ile kararı Türkiye Büyük Millet Meclisine iletmiş ve bu karar da 30 Ocak 2024 tarihinde okunmuştur."