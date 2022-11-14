CHP, BTK hakkında suç duyurusunda bulunacak!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “BTK Başkanı Karagözoğlu’nün, Taksim’deki patlama için başsağlığı mesajını kısıtlama getirdiği Twitter’dan yazmasına da tepki göstererek, “Ülkenin en büyük şehrinin merkezinde bir patlama olmuş. İnsanların ölmüş, yaralanmış,

herkes merak içinde ama toplumun buna ilişkin haber alma hakkı yok. Neden? BTK Başkanı uygun görmüyor da ondan. Ama başsağlığı mesajını Twitter’dan yayımlamayı biliyor” diye tepki gösterdi.

Vatandaşın temel hak ve hürriyetlerine engel olmaları nedeniyle ilgili kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız diyen, Tekin şunları söyledi:

“BTK, kendilerine verilen görevi yetkisi dışında kullanarak insanların temel hak ve özgürlüklerini ellerinden almışlardır. BTK İstiklal Caddesi’ndeki terörist saldırının ardından Twitter’a girişi kısıtladı. Ancak BTK Başkanı başsağlığı mesajını Twitter’dan yayımladı. İlgili kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun görevi kötüye kullanma, bilişim sistemlerinin işleyişini engelleme ve haberleşmenin hukuka aykırı yollarla engellenmesi suçlarını düzenleyen hükümleri uyarınca cezalandırılmalarını talep edeceğiz. Burası muz cumhuriyeti değil, Türkiye Cumhuriyeti. AKP’nin seçim ofisi gibi görev yapamazsınız. Herkes milletin haber alma hürriyetine saygı gösterecek. Bu uygulama açıkça sansürdür, hukuka ve kanuna aykırıdır.”