CHP, bebek katilinin adayını destekleyecek!

Yerel seçim öncesi CHP ile DEM Parti arasındaki görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor.

CHP, birçok bölgede iş birliği sağladığı gibi DEM Parti'nin Mersin'in Akdeniz ilçesinde eş başkanlarını da destekleme kararı aldı.

Bu kapsamda düzenlenen mitingde Mersin'in Akdeniz ilçesi adayı tanıtıldı. Mitingde inanılması güç anlar yaşandı.

Öcalan sloganları atıldı

Miting alanında toplanan kalabalığa hitap eden DEM Parti adayının sözleri kalabalık tarafından devamlı kesildi ve sloganlar atıldı. O sloganlardan biri ise "Biji serok Apo" yani "Yaşasın lider Apo" oldu.

CHP seçmeninin de rahatsız olduğu bu durum parti içerisinde normal karşılanmış olacak ki CHP o ilçede aday çıkartmayarak DEM Partili adaya oy verilmesini, desteklenmesini istedi.

Böylece CHP'nin desteklediği bir adayın mitinginde, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın lehine sloganlar atılmış oldu.