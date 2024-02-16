CHP, Başkan Aktaş'ın sloganını çaldı!

Cumhuriyet Halk Partisi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın seçim sloganını çalarak kendi seçim kliplerinde kullandı.

"İşimiz Bursa, Gücümüz Bursa" mottosuyla 31 Mart seçimlerine hazırlanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın seçim sloganını çalan CHP, bugün paylaştığı videoda aynı seçim sloganı olan "İşimiz, Gücümüz Türkiye"yi kullanarak izleyenleri hayrete düşürdü.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise muhalefet kanadının paylaşımı üzerine, "Özgür Bey, görüyorum ki kampanya mottomuz size ciddi ilham vermiş… Spotify’da yayınlanan seçim müziğimizin linkini de alta bırakıyorum." diyerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e göndermede bulundu.