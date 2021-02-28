Cherif ve yardımcısı Göztepe'nin 62 yıllık hasretini bitirdi!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Göztepe rakibi karşısında 1-0 kazanmayı başardı ve uzun süren bir hasreti bitirdi. Göztepe-Kasımpaşa maçı kaç bitti, golleri kimler attı?

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla ev sahibi Göztepe oldu. İzmir ekibi böylece 62 yıllık hasreti dindirdi. Göztepe-Kasımpaşa maçıyla ilgili detaylar haberde...

Kasımpaşa 10 kişi kaldı

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan ve hakem Suat Arslanboğa'nın yönettiği maçta dakikalar 15'i gösterirken Kasımpaşa'da Luckassen kırmızı kart gördü ve Kasımpaşa'yı 10 kişi bıraktı.

Ndiaye golü attı

Ev sahibi Göztepe, 25. dakikada Senegalli golcüsü Cherif Ndiaye'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Golde asisti yapan isim ise Halil Akbunar oldu. Ndiaye 10 gole ulaşırken, Halil ise 7 gol 7 asistlik katkı vermiş oldu. Öte yandan Göztepe'de Berkan Emir 84. dakikada kırmızı kart gördü. İki takım son bölümü birer kişi eksik oynadı.

62 yıl aradan sonra galibiyet

10 kişi mücadele eden rakibi karşısında Göztepe 3 puanı almayı başardı. Böylece Göztepe, Kasımpaşa'ya karşı 2. galibiyetini almış oldu. Son galibiyetini 17 Ekim 1959 tarihinde 4-1'lik skorla alan Göztepe, 62 yıllık galibiyet hasretini de sonlandırmayı başardı.

İki takımın ligdeki durumu ve fikstürü

Alınan bu sonucun ardından Ünal Karaman yönetimindeki Göztepe 35 puana ulaştı. Fuat Çapa'nın çalıştırdığı Kasımpaşa da 29 puanda kaldı. Göztepe gelecek hafta deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa ekibi de Trabzonspor'u konuk edecek.

Maçtan detaylar...

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Suat Arslanboğa, Samet Çavuş, Bahtiyar Birinci

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 86 Burekovic), Soner Aydoğdu (Dk. 62 Esiti), Nwobodo, Cherif Ndiaye, Diabate (Dk. 46 Zulj), Jahovic (Dk. 76 Brown Ideye)

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Hadadi, Hajradinovic, Aytaç Kara, Sadiku, Yusuf Erdoğan (Dk. 67 Koomson), Bistrovic (Dk. 57 Drinkwater), Varga (Dk. 78 Anıl Koç)

Gol: Dk. 25 Cherif Ndiaye (Göztepe)

Kırmızı kartlar: Dk. 15 Luckassen (Kasımpaşa), Dk. 84 Berkan Emir (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 20 Soner Aydoğdu (Göztepe), Dk. 35 Aytaç Kara, Dk. 53 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)

Maçtan dakikalar...

Müsabakanın 15. dakikasında orta sahada Cherif Ndiaye'ye yaptığı faulün ardından Derrick Luckassen direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

25. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Halil Akbunar'ın yaptığı ortada arka tarafta Cherif Ndiaye'nin vuruşunda top filelere gitti: 1-0.

Maçın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 50. dakikasında Hadergjonaj'ın pasında ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat'ın dokunduğu meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü. Araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

55. dakikada ceza sahası sağ çapraz pozisyondaki Yusuf Erdoğan'ın şutunda kaleci İrfan Can, topu çeldi.

Göztepe'de ilk sarı kartını 72. dakikada gören Berkan Emir, 84. dakikada ikinci sarı kartının ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Müsabaka Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.