Chelsea tarihi transferi gerçekleştirdi! 135M Euro

Chelsea, Arjantinli yıldız orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'i Benfica'dan rekor bir bedelle transfer etti.

İngiliz ekibi, 22 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu için 125 + 10 milyon Euro ödemeyi kabul etti. Transfer, böylece İngiltere tarihinin en pahalı imzası anlamına gelecek.

Enzo Fernandez'i 14 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 25 payla Temmuz 2022'de Benfica'ya veren River Plate, eski oyuncusunun Chelsea'ye satışından 31.25 milyon Euro daha kazanacak.

Yeni takım sahibiyle birlikte hem yaz hem ara transfer döneminde toplam 16. transferini yapan Chelsea, toplam 609 milyon euro harcamış olacak.

Benfica formasıyla 29 maça çıkan Enzo Fernandez, 4 gol atıp 7 asist yaptı.

Arjantin Milli Takımı'yla Dünya Kupası kazanan Enzo Fernandez, turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçilmişti.