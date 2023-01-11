Chelsea Joao Felix'i sezon sonuna kadar kiraladı!

İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden biri olan Chelsea, Portekizli yıldız oyuncu Joao Felix'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Atletico Madrid ise mevcut sözleşmesi 2026'da bitecek olan Felix'in sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını ve oyuncunun sezon sonuna kadar Chelsea'ye kiralandığını duyurdu.

Joao Felix kiralık olarak Chelsea'ye transferi sonrası yaptığı açıklamada, "Chelsea dünyanın en büyük takımlarından biri ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmayı umuyorum, bu yüzden burada olduğum için çok ama çok mutluyum. Stamford'da oynayacağım için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Joao Felix, 2019 yazında Benfica'dan Atletico Madrid'e 127 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.