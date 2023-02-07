Charlie Hebdo'dan alçakça paylaşım! Depremle dalga geçti!

Fransız Charlie Hebdo dergisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de meydana gelen depremle ilgili alçakça bir paylaşım yaptı.

Daha önce de Hz. Muhammed ve İslam dini hakkında skandal çizimleriyle gündeme gelen dergi, Türkiye'nin yaşadığı afeti fırsat bilerek, , "Türkiye'de deprem. Tank yollamaya bile gerek yok" ifadesini kullandı.

Alçakça paylaşıma birçok kullanıcıdan tepki yağdı.