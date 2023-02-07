Charlie Hebdo'dan alçakça paylaşım! Depremle dalga geçti!
Fransız Charlie Hebdo dergisi, binlerce insanın hayatını kaybettiği Türkiye'de yaşanan depremle alay etti. Derginin sosyal medya hesabından paylaşılan iğrenç çizimde, "Türkiye'de deprem. Tank yollamaya bile gerek yok" ifadesi kullanıldı.
Fransız Charlie Hebdo dergisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de meydana gelen depremle ilgili alçakça bir paylaşım yaptı.
Daha önce de Hz. Muhammed ve İslam dini hakkında skandal çizimleriyle gündeme gelen dergi, Türkiye'nin yaşadığı afeti fırsat bilerek, , "Türkiye'de deprem. Tank yollamaya bile gerek yok" ifadesini kullandı.
Alçakça paylaşıma birçok kullanıcıdan tepki yağdı.
✏️Le dessin du jour, par #Juin pic.twitter.com/kPcEqZDocO— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) February 6, 2023
Yorumlar