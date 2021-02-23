Chaff fişeği nedir? Ne işe yarar? Neden kullanılır? Nerede kullanılır?

Yunanistan'a ait savaş uçakları, Ege'nin kuzeyinde uluslararası sularında hidrografik alanda bilimsel ve teknik araştırmalar yapan TCG Çeşme gemisini taciz etti. Araştırma gemisine yaklaşan 4 Yunan savaş uçağından biri 2 deniz mili mesafede chaff fişeği bırakarak tacizde bulundu.

Bu gelişmenin ardından akıllara Chaff fişeği nedir? Chaff fişeği nerede kullanılır? Chaff fişeği neden kullanılır? chaff fişeği ne işe yarar? tarzı sorular geldi.

Güdümlü füze aldatıcısı olarak bilinen Cheff fişeği, uçaklarda savunma sistemi olarak kullanılmaktadır.

Uçağı takipte olan füzelerin hedefini daha büyük bir hedef yaratarak saptırmak için kullanılan ve üzerine füze kitlendiği alarmını alan pilotun, düğmeye basmasıyla ya da otomatik olarak fırlatılır.

CHAFF FİŞEĞİ NE İŞE YARAR?

Chaff, alüminyum ve metalize cam gibi folyoya benzeyen maddelerden yapılır.

Pilot sistemi aktifleştirdiğinde uçaktan çok ince alüminyum ve bakır gibi demir parçaları atılır.

Radarda en çok sinyal üreten maddeler demir olanlardır. Radar güdümlü füze bu metallerin radar izini uçağın radar izi zannederek bu metalleri takip eder.