Çağdaş Gazeteciler Derneği 45 Yaşında

Çağdaş gazeteciler Derneği 45. kruluş yıldönümünü kutluyor. ÇGD yönetiminden yapılan açıklamada 23 Şubat 1978 yılında Türkiye’nin aydınlık yüzleri olan bilim insanları ve gazetecilerin öldürülüp, baskı altına alındığı bir dönemde kurulduğu belirtilerek "Saldırılarla sonuç alamayanlar, sermaye eliyle mesleğimizi dönüştürmeye, bu yolla da basın emekçilerinin örgütlü mücadelesini kırmaya çalıştı.Yara aldık ama yolumuzu unutmadık. Bugün en az geçmişteki kadar Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin varlığına ve mücadele değerlerine ihtiyaç olduğunun bilincindeyiz" denildi..



ÇGD'nin güçlü bir meslek örgütü olarak bundan sonra da devam edeceği vurgulanan açıklama şöyle:

Yıllardır halka halka oluşturulan suç zincirlerinde binlerce insanımızın enkazların altında can vermemesi; tarikatların çatısı altında çocuk yaşta tecavüzlerin normalleştirilmesi; sesini duyuramayanların sesi, sözü kesilenlerin sözü olan yayın organlarının sansürlenmemesi; para baronlarının lüks hayatları için emekçilerin köleleştirilmemesi; hak savunucularının hukuksuzca hapsedilmemesi; laik-demokratik-hukuk devleti ilkelerinin korunması için yaşamaya ve yaşatmaya çalışanların örgütü olmaya devam edeceğiz.