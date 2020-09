CEZERİ uçan araba dünya basınında

Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar önderliğindeki geniş bir mühendislik ekibiyle geliştirilen CEZERİ uçan araba, Türkiye'nin ilk uçan arabası olma özelliğini taşıyor.



İlk uçuş testlerini başarıyla tamamlayan CEZERİ, 230 kg’lık ön prototip uçuş testlerinde 10 metre yükseldi.

İlk testlerde güvenlik halatlarına bağlı olarak havalanan CEZERİ, 14 Eylül 2020’yi 15 Eylül 2020’ye bağlayan gece güvenlik halatlarıyla yapılan test uçuşlarının başarılı ilerlemesi üzerine halatsız olarak havaya kalktı. Tamamen otonom olarak uçan ve akıllı uçuş sistemine sahip olan CEZERİ Uçan Araba, aynı gece yapılan iki farklı uçuşu başarıyla tamamladı.

YABANCI BASININ GÜNDEMİNDE

CEZERİ'nin ilk uçuş başarısı, yabancı basının da ilgisini çekti.

ABC NEWS

Türkiye'nin ilk uçan otomobili İstanbul'un üzerinde gezerek ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı.

