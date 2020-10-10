Cezayir'de doğal gaz patlaması: 5 ölü, 16 yaralı

Açıklamada, patlamada ikişer katlı 2 binanın tamamen yıkıldığı, 6 binada hasar meydana geldiği ifade edildi.

Devlete ait enerji ve gaz şirketi Sonelgaz'dan yapılan açıklamada, patlamanın bir inşaat şirketinin bölgede yaptığı kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunda tahribata ve sızıntıya yol açması sonucu yaşandığı kaydedildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde patlamanın çok güçlü olduğu ve kentte sarsıntı meydana getirdiği aktarıldı.

Öte yandan Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, İçişleri, Sağlık ve Enerji B akanlarına bölgeyi ziyaret etme talimatı verdi.