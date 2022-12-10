Cezayir'de camilerde yağmur duası yapıldı

Cezayir Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı'nın çağrısıyla ülke genelindeki tüm camilerde kılınan namazın ardından yağmur yağması için dua yapıldı.

Ülkenin özellikle kuzey ve batı bölgelerinde uzun süredir yağmur yağmıyor. Barajlardaki doluluk oranının düşmesi nedeniyle bazı şehirlerde evlere şebeke suyu aktarımında kısıntıya gidiliyor ve zaman zaman kesintiler yapılıyor.

Cezayir makamları son 3 yılda barajlardaki ve su kaynaklarındaki doluluk oranının ciddi bir şekilde düştüğünü ve durumun kuraklık seviyesinde olduğunu ifade ediyor.