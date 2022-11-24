Cezayir’de 49 kişiye idam cezası verildi!

Başkent Cezayir’deki Dar el-Beyza Mahkemesi heyeti, Cemal bin İsmail'in ölümü olayına karışan 102 kişinin davasının görülmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Mahkeme heyeti, 49 sanığın kasten adam öldürme, kundaklama, işkence ve vatan, mal ve insan güvenliğini hedef alan, ulusal birliği tehdit terör eylemlerinden suçlu bulunduğunu belirtti.

Aynı davada, 17 kişi berat ederken, geriye kalan sanıklar ise 5 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Söz konusu kararların ön karar niteliğinde olduğu ve Cezayir Yargıtayı’nda temyiz yolunun açık olduğu ifade ediliyor.

Cezayir makamları, 1993’ten bu yana ülkedeki idam kararlarını doğrudan uygulamazken, mahkemeler tarafından verilen kararlar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına çevriliyor.

Cezayirli 37 yaşındaki Cemal bin İsmail, 2021 yılında ülkenin Kabail Bölgesi (Amaziğ-Berberi) olarak nitelendirilen kuzey doğu bölgesindeki Tizi Vizu kentinde çıkan orman yangınları sırasında bir grup tarafından yangınları çıkardığı suçlamasıyla yakılarak öldürülmüştü.

İsmail’in öldürülmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte ülkede büyük bir infial ve öfke seli oluşmuştu.

Daha sonra İsmail’in masum olduğu ve aynı bölgede yangından zarar gören bölge halkına yardıma giden bir aktivist olduğu kanıtlanmıştı.

Cezayir makamları söz konusu olayı bir fitne olarak değerlendirerek, olayın arkasında ayrılıkçı “Amaziğ-Berberi Kabail Bölgesi Kendi Kaderini Tayin Hakkı Hareketi’nin” (MAK) bulunduğunu duyurmuştu.

MAK’ın Arap ve Amaziğ-Berberi halkları arasında fitne çıkarmaya çalıştığı suçlamalarıyla birlikte de güvenlik güçleri ülke çapında geniş bir gözaltı dalgası başlatmıştı.