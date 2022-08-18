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Cezayir’de 26 noktada orman yangını: 26 kişi öldü

Cezayir’in et-Tarif ile Setif kentlerinde devam eden orman yangınlarında 26 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Cezayir’in 9 ayrı eyaletinde toplam 26 noktada orman yangını çıktığı açıklandı.

Cezayir İçişleri Bakanı Kemal Belcud, Cezayir resmi televizyonunda yaptığı açıklamada, ülkenin Tunus sınırındaki et-Tarif kentinde 24, kuzeyindeki Setif kentinde ise 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Belcud, son haftalarda ülkedeki hava sıcaklıklarının 47 dereceyi geçtiğine dikkati çekerek, Ağustos’un başından bu yana birçok kentte 106 farklı noktada orman yangınlarının meydana geldiğini duyurdu.

Şu ana kadar devam eden yangınlarda 2 bin 400 hektarlık orman ve makilik alanın kül olduğunu ifade eden Belcud, binlerce personelle havadan ve karadan yangınlarla mücadele edildiğini kaydetti.

Daha önce Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Ülkenin kuzeydoğusundaki Setif kentinde meydana gelen orman yangınında iki kadın hayatını kaybetti.” ifadelerine yer verilmişti.

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