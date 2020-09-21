AjansHaber.com.tr Dünya Cezayir'de göçmen dramı

Cezayir'de 10 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı

Cezayir Savunma Bakanlığı, son 5 günde yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmeye çalışırken hayatını kaybeden 10 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını ve yaklaşık 500 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 15-19 Eylül tarihleri arasında teknelerinin alabora olması sonucu boğularak hayatını kaybeden 10 düzensiz göçmenin cesedine ulaştıkları ifade edildi.

 

Açıklamada, aynı tarihler arasında ülke karasularında, yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmek isteyen 485 düzensiz göçmenin de yakalandığı aktarıldı.

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