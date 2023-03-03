Cezayir ekibi ödüllendirildi!

Cezayir İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla, Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Cezayirli ekipleri ödüllendirdi.

Cezayir İçişleri Bakanı Murad, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Suriye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan Cezayirli ekipleri tebrik ederek, ekiplerin bu çalışmalarla insanlık değerlerini yücelttiğini vurguladı.

Programda bir konuşma yapan Büyükelçi Göktaş da Bakan Murad'a ve Sivil Savunma Başkanlığına davetlerinden dolayı teşekkür etti.

Bakan Murad'a şahsı ve Türkiye adına da teşekkür ziyaretinde bulunduğunu hatırlatan Göktaş, Cezayir'in deprem nedeniyle Türkiye'ye yardım eli uzatan ülkelerin başında geldiğini belirtti.

Program sonunda Büyükelçi Göktaş'a onur nişanı verilirken, Türkiye ve Suriye'deki arama kurtarma çalışmalarına katılan ekip adına Sivil Savunma Başkanlığı yetkililerine onur nişanı, ekiplerdeki tüm kişilere de birer daire hediye edildi.