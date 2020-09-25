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Cezayı duyunca mahkemeden kaçtı

ABD'de uyuşturucu bulundurmaktan bir yıl hapis cezasına çarptırılan Nickolaus Garrison, yargıç tarafından cezası okunduğu esnada mahkeme binasından kaçtı.

Garrison'ın kaçma anı güvenlik kameralarınca kaydedilirken, Garrison'ı yakalamaya çalışan polislerden birinin merdiven boşluğuna düştüğü anlar da kameralara yansıdı.

ABD’de uyuşturucu bulundurmaktan bir yıl hapis cezasına çarptırılan Nickolaus Garrison (34),yargıç tarafından cezası okunduğu sırada mahkeme binasından kaçtı. Polis, Garrison’u arıyor.

Olay, ABD’nin Ohio eyaletindeki Highland ilçesinde meydana geldi. Highland İlçe Mahkemesi’ne çıkarılan ve uyuşturucu bulundurmaktan suçlu bulunan Nickolaus Garrison, bir yıl hapis ve 2 bin 500 dolar (19 bin TL) para cezasına çarptırıldı.

Garrison, cezası yargıç tarafından okunduğu sırada mahkeme binasından kaçtı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Garrison’ın aniden koşmaya başladığı, polislerin de arkasından koştuğu görüldü.

Merdivenleri hızla indiği sırada polislerden birinin merdiven boşluğuna atladığı ancak Garrison'ı yakalamadığı ve düştüğü kameralara yansıdı. Garrison'un kayıplara karıştığı ve polis tarafından arandığı kaydedildi.

Öte yandan, merdiven boşluğuna atlayan polis memurunun kaburga kemiklerinde kırıklar olduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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