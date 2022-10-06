Cezaevine götürülürken kaçan zanlı yakalandı!

İddiaya göre, bir suçtan hakkında tutuklama kararı bulunan A.Y, jandarma tarafından Cide'de yakalandı. Kastamonu'daki cezaevine götürülürken acıktığını söyleyen A.Y. bir restoranda yemek yemek istedi.

Jandarma tarafından restorana götürülen A.Y. tuvalete gitme bahanesiyle üst kata çıktı. A.Y. burada pencereden atlayarak kaçtı. Jandarma, yaptığı araştırmada A.Y'nin izine rastlayamadı.

Jandarma tarafından gün boyu sürdürülen çalışmalar sonucu A.Y, akşam saatlerinde Çayyaka köyü yakınlarında yakalandı. Zanlı işlemlerin ardından cezaevine götürülecek.