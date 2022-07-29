Cezaevine füze saldırısı: Ukraynalı 40 esir asker hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'in ayrılıkçıların kontrolündeki, cephe hattına yakın Olenivka kasabasında yer alan cezaevine düzenlenen saldırıda 40 mahkumun öldüğünü, 75'inin de yaralandığını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Kiev'in saldırıyı, Amerikan yapımı HIMARS roketleriyle gerçekleştirdiğini iddia etti.

Bakanlığın açıklamasında da, "ABD yapımı çoklu fırlatma roket sisteminden (HIMARS) yapılan bir füze saldırısı, Azov taburundan savaşçılar da dahil olmak üzere Ukraynalı savaş esirlerinin tutulduğu Olenivka yerleşim bölgesindeki bir ön duruşma gözaltı merkezini hedef aldı" denildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saldırıyı reddetti ve Rus topçularının hapishaneyi, orada tutulanlara yapılan kötü muameleyi gizlemek ve suçu Ukrayna'nın üzerine atmak için hedef aldığını bildirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da, Rusya'nın savaş suçu işlediğini belirterek olayın uluslararası düzeyde kınanması çağrısında bulundu.

Rus savaş muhabiri Andrei Rudenko tarafından yayınlanan bir videoda, Rusya destekli askeri personelin, hapishaneye ait olduğunu belirtilen yanmış kalıntıları incelediği görülüyor.

Ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı, 8 cezaevi personelinin de yaralananlar arasında olduğunu açıkladı.

Moskova destekli ayrılıkçı lider Denis Puşilin, hedef alınan cezaevinde bulunan 193 tutuklu arasında yabancı savaşçı olmadığını söyledi.

Kiev, Rusya'yı işgal ettiği bölgelerde sivillere karşı zulüm ve vahşet uygulamakla suçluyor ve 10 binden fazla muhtemel savaş suçu tespit edildiğini belirtiyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da hapishane saldırısının suçu başka tarafa atma girişimi olduğunu bildirdi.

Açıklamada, "Rus işgalciler bu şekilde Ukrayna'yı 'savaş suçu' işlemekle suçlamak ve mahkumlara yapılan işkenceleri ve infazları gizlemek gibi suç teşkil eden amaçlarına ulaşmaya çalıştılar" denildi.

Rusya, savaş suçu işlediği iddialarını reddetti.

Aksine Kiev'i söz konusu suçları, kendi birliklerini karalamak için provokasyon yapmakla suçladı ve Ukrayna'nın (işlediğini iddia ettiği) savaş suçlarını soruşturduğunu dile getirdi.

Cezaevi saldırısının dışında Ukrayna, Rusya'yı, Mıkolayiv kentini hedef almakla da itham etti. Ukrayna, Rusya'nın düzenlediği füze saldırısında 5 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Görgü tanıkları, kente yönelik füze saldırısında otobüs durağında bekleyen 5 sivilin hayatını kaybettiğini aktardı.

Sivilleri hedef aldığı yönündeki suçlamaları reddeden Rusya ise bu saldırıyla igili yorum yapmadı.