Ceza'dan Killa Hakan açıklaması: Durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var

Almanya'da yaşayan ünlü rapçi Killa Hakan’ın durumunun kritik olduğunu yakın arkadaşı Massaka sosyal medya sayfasından açıklamıştı. Ünlü rapçi Ceza da Killa Hakan'ın son durumu hakkında sevenlerine bilgi verdi.

3 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA!

Sosyal medya hesabından bir bilgilendirme yapan Ceza "Arkadaşlar, değerli Killa Hakan ile ilgili haberleri ben de yanımdakilerden alıyorum. Maalesef 3 gündür yoğun bakımda, durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var. Bir an önce güzel haber almak için bekliyoruz" dedi.

Uzun süredir akciğer ve gırtlak hastalığı çeken ‘Killa Hakan’, geçen yıl da akciğer sorunları nedeniyle uzun süre hastanede tedavi görmüştü. Gırtlağındaki hastalık nedeniyle stent takılan Killa Hakan’ın, stentinin değiştirilmesi için yeniden hastaneye yattığı ve ameliyat sırasında yaşanan komplikasyondan dolayı enfeksiyon kaptığı öğrenildi.