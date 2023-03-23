Ceylan: “Sorunu çözeceğiniz hiç inandırıcı değil”

Ceylan, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, iktidarın depremzedelere yönelik vaatlerini Ayvacık Depremi üzerinden eleştirdi.

Ceylan, 2017 yılında Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yaşanan depremde Tuzla, Kestanelik, Babadere, Taşboğaz, Yukarıköy ve Taşağıl köylerinin etkilendiğini ve depremden etkilenen yurttaşların sorunlarını Meclis çatısı altında defalarca gündeme getirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Son olarak, 6 Şubat depremi sonrasında, bir yıl içinde tüm yurttaşlarımızın kalıcı konutlarını TOKİ marifetiyle yapacağını ifade eden Saray İktidarına soruyorum: Altı yıldır Ayvacık'taki 6 köyümüzün konut sorununu neden çözmediniz? 6 köyde bu sorunu çözememişken 11 kentteki on binlerce yurttaşımızın sorununu çözebileceğinizi iddia etmeniz hiç inandırıcı değil.”

Ceylan altı yıldır uygun yer tespiti yapılara, Ayvacık köylerindeki barınma sorununun çözülemediğini belirterek, “Karneniz kırıklarla dolu. Neyse ki az kaldı, Millet İttifakı iktidarında bu sorunu da biz çözeceğiz” diye konuştu.