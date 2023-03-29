Ceylan: “Sistem çalışmıyor, beyannameyi erteleyin”

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, Mali Müşavirlerinin sorunlarını dile getirirken, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bilgisayar sisteminde yaşanan arızanın sonuçlarını gündeme getirdi.

Ceylan, serbest muhasebeci mali müşavirlerin âdeta Maliye Bakanlığı gibi çalıştığını ileri sürerken, “Verginin tahakkuk ve tahsilatında önemli görevler üstleniyor. Uzun bir süredir Gelir İdaresinin hiçbir sistemi verimli çalışmıyor, Defter Beyan Sistemi'ne girilmiyor” dedi.

Ceylan sisteme girilse bile sistemin dışarı attığını belirterek, “beyannameyi hazırlayıp paket aşamasına getirmek zaman alıyor. Beyannamenin gönderilip onaylanması çok uzun sürüyor, bazen onaylanamıyor. Acil olarak bu sistem sorununun çözülmesi gerekiyor. Gelir İdaresinin beyanname sistemi yavaş, sürekli hata mesajları verdiği için verimsiz” diye konuştu.

Ceylan meslektaşlarının çalışmayan sistemlerde beyannameleri yetiştirmek için 7/24 çalışmak durumunda kaldığını belirtirken, “Zor bir mart ayı geçiriyorlar. Bu ay verilmesi gereken bütün beyannamelerin ertelenmesi yerinde olacaktır. Aksi hâlde verginin tahakkuk ve tahsilatı aksayacak hem serbest muhasebeci mali müşavirler hem de vatandaşlarımız mağdur olacaktır” dedi.