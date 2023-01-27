Ceylan: “Fahri Çevre Müfettişliği kurulmalı”

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, beraberindeki doğa dostlarıyla Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, doğada ciddi oranda çöp sorunu ile karşı karşıya olunduğunu, yol kenarlarında onlarca yıl kaybolmayacak plastik, metal, araç lastikleri, poşet, kağıt ve pil gibi atık malzemelere bolca rastlandığını söyledi.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde kaçak avcılığı önlemek için fahri av müfettişliği müessesesini kurduğunu anımsatan Ceylan, bu yöntemle avcıyı avcıya kontrol ettirerek usulsüz avlanmanın önüne geçilmesini sağladığını dile getirdi.

Yaşanan doğa kirliliğinin önüne geçmek için fahri çevre müfettişliğinin kurulmasının gerektiğini vurgulayan Ceylan, "Bilinçsiz insanlara 'dur' demek amacıyla bu müessesenin kurulması son derece önemli olacaktır. Bu konuda gönüllü şekilde görev yapacak çok sayıda doğa dostu olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Ceylan, doğanın korunması adına yürütülecek faaliyetlerde özellikle yargıdan da destek beklediklerini, mahkemelerden, denetimli serbestlik uygulamalarında doğaya bırakılan çöplerin toplanması gibi cezaları yaygınlaştırmalarını talep ettiklerini söyledi.

Bu konuda mahkemelerin hassasiyet göstereceğine inandığının altını çizen Ceylan, "Bu uygulama toplumun bilinçlenmesine de önemli katkı sunacaktır." diye konuştu.