Ceylan Ertem için cinsiyet değiştiren takıntılı hayranı başına bela oldu
Müzisyen Ceylan Ertem, yıllardan beri süregelen kabusunu hayranlarına anlattı. Ertem, takıntılı bir kadın hayranının yıllardır kendisini takip ettiğini ve kendisi için cinsiyet değiştirdiğini belirtti.
Müzisyen Ceylan Ertem, sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarına dert yandı.
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Ertem, takıntılı bir kadın hayranı yüzünden yaşadığı sıkıntıları şu sözlerle belirtti:
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"5-6 yıl evvel bir dinleyicim tüm konserlerime gelmeye, takip etmeye başladı. 1 yıl içerisinde bu kadın dinleyicim bana olan hislerini yazmaya başladı. Ben de bunun dinleyici müzisyen ilişkisinden öte olmayacağını kendisine belirttim."
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"Sonra bir yere müzik dinlemeye gittiğimde, tatile gittiğim şehirlerde takip edilmeye başladım. İzmir’deydi. O dönem yaşadığım Anadoluhisarı’na taşındığını yazdı. Gönderdiği hediyeler, çiçekler ile canım sıkılıyordu. Bir kez daha bu işin olmayacağını açıkça söyledim.”
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