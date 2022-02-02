"Çevrimiçi doktor görüşmesi" satan Migros'ta, ilgili personele hapis cezası çıktı

20 Kasım 2020'de çevrimiçi doktor görüşmelerini Sanal Market üzerinden satmaya başlayan Migros hakkında işlenen suçtan dolayı hapis kararı çıktı.

İstanbul Tabip Odası, mahkeme kararını paylaşarak o dönemin ilgili yöneticisinin 1 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Türkiye’nin en büyük süpermarket zincirlerinden birisi olan Migros, Kasım 2020’de tepki çeken bir harekete imza atmıştı. İnternet üzerinden sipariş hizmeti veren Migros Sanal Market, 20 Kasım 2020’de sattığı ürünler kataloğuna Anadolu Vakfı’nın kurduğu Anadolu Sağlık Merkezi hastanelerinde doktorlarla görüşme ‘ürünleri’ eklemişti.

Migros’un eklediği bu ürünler, Anadolu Sağlık Merkezi’nden hekimlerle çevrimiçi görüşme şeklindeydi. Ürünler arasında uzman hekim, diyetisyen, psikolog ve ‘tıbbi danışmanlık hizmeti’ de yer alıyordu. Migros, bu satış işlemine gelen tepkiler üzerine ürünlerini aynı gün içinde sanal marketten kaldırarak satışlarını sonlandırmıştı. Bugünse İstanbul Tabip Odası’nın konu hakkındaki şikâyetinden sonuç çıktı.

İlgili yöneticiye 1 ay 25 gün hapis cezası verildi

Migros’un 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 64. maddesinde düzenlenen ‘aracılık yasağı’nı ihlal eden ve hekimlik meslek itibarını zedelemeye yönelik olan bu satış işlemleri hakkında İstanbul Tabip Odası, o dönem ilgili departman yöneticisi hakkında dava açmıştı. İstanbul Anadolu Savcılığı nezdinde açılan dava bugün sonuçlandı.

İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi, ilgili departman yöneticisinin böyle bir kanuni yetkisi olmamasına rağmen hekimlere iş getirmek için fiyatlandırmada bulunmak suretiyle üzerine atılı 6023 sayılı kanuna muhalefet suçunu işlediği sabit bulundu. Sanık hakkında 6023 sayılı kanunun 64/1. maddesi uyarında mahkûmiyet kararı verildi. Suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezada indirim uygulandı ve departman yöneticisine 1 ay 25 gün hapis cezası verildi.

Cezaya rağmen satış devam ediyor

Çevrimiçi doktor görüşmesi satan Migros, çalışanının aldığı cezaya rağmen 169 TL'ye sattığı ürünü sitesinden kaldırmadı.

Migors.com.tr'de halen satışta olan ürünün açıklaması şu şekilde;

Migros'tan satın alınan PNR kodu ile 44 44 276 numaralı çağrı merkezini arayın ve randevunuzu oluşturun.Randevu günü telefonunuza ya da mailinize iletilen linke tıklayarak doktorunuz ile görüşebilirsiniz. Anadolu Sağlık Merkezi bünyesindeki danışman doktorlar ile görüşme sağlanabilir. Görüşmeler, hafta içi saat 08:30-17:00 ve Cumartesi 08:30-15:00 saatleri arasında randevu ile yapılmaktadır. Goruşmeler yaklaşık 15 dakika sürmektedir.