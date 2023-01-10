Çevreyi kirleten tesislere idari para cezası uygulandı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, Bolu'nun Gerede ilçesinden geçen Ulusu Deresi'nde yaşanan kirlilik ihbarları üzere bölgeye çevre denetim ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından çevre mevzuatında belirtilen usul ve esaslara, sınırlama ve yasaklamalara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 tesise 790 bin TL idari para cezası uygulandı. Çevre kirliliğine neden olan işletmeler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Bolu'nun Gerede ilçesinden geçen ve Kocaçay diye anılan Ulusu Deresi'ndeki kirliliğe neden olduğu tespit edilen 3 tesise çevre mevzuatında belirtilen usul ve esaslara, sınırlama ve yasaklamalara aykırı faaliyet gösterdiği gerekçesiyle 790 bin TL idari para cezası uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bolu İl Müdürlüğü’ne gelen ihbar üzerine çevre denetim ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgede su kirliliğine neden olabilecek tesislerde kapsamlı bir çevre denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde Ulusu Deresi’ne deşarj edilen atık suların çevre mevzuatında belirtilen standartların üzerinde bir kirliliğe sahip olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla arıtma tesislerinin çıkışlarından alınan atık su numunelerinin gerekli analizleri yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilen çevre laboratuvarlarında yapılan analiz sonuçlarına istinaden, çevre mevzuatında belirtilen usul ve esaslara, sınırlama ve yasaklamalara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 tesise 790 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilen işletmeler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında adli işlemlerin başlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.