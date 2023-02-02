Çevreye ilişkin Torba Kanun, komisyonda!

Komisyon, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç başkanlığında toplandı. CHP'li milletvekillerinin usul üzerine tartışma açılması için önerge vermesi üzerine Güvenç, milletvekillerine söz verdi.

Aleyhte söz alan CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, kanun teklifinin bazı maddelerinin İçişleri Komisyonu'nun ihtisas alanına girmediğini belirterek, teklifin İçişleri Komisyonunu ilgilendirmediğini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını ilgilendirdiğini savundu.

Lehte söz alan MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ise 4, 5, 6, 7 ve 8. maddelerin belediyeler ve özel idarelerle ilgili olduğunu belirterek, "Belediyelerin ve özel idarelerin denetiminin İçişleri Bakanlığında olduğu açıktır, bunu uygulamalarda da gördük. Bu yüzden biz önümüzdeki kanun teklifinin İçişleri Komisyonunda görüşülmesinde bir sakınca görmüyoruz." dedi. Usul üzerine yapılan tartışmaların ardından yapılan oylamada önerge reddedildi.

Para cezası düzenlemesi

Daha sonra kanun teklifinde imza sahibi olan AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, teklife ilişkin bilgi verdi.

Çevre kirliliğinin ve denizlerdeki kirliğinin günümüzde büyük bir sorun haline geldiğini vurgulayan Demir, bilim insanlarının da bu konu üzerinde durduğunu, kirlilikle mücadeleye devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Bu mücadelede idari para cezalarının hakkaniyetli bir şekilde düzenlenmesi gerektiğine dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Bu idari yaptırımlarda, geminin türü, kirliliğin niteliği ve geminin büyüklüğü esas alınmaktadır. Ancak, mevcut hesaplama yöntemi ile 100 bin groston üzerindeki büyük tonajlı gemiler hakkında uygulanan idari para cezası miktarlarının da orantısız ve uygulanabilir seviyenin üzerinde arttığı görülmektedir. Burada idari para cezalarında ortaya çıkan orantısızlığın giderilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır."